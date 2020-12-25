В субботу, 26 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Арсенал в центральном матче тура примет Челси. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Арсенал – Челси: перед матчем

К встрече команды подходят в разном настроении. Арсенал неожиданно неудачно начал сезон и сейчас находится только на 15 месте в таблице. За 14 туров клуб Артеты получил 14 очков. А вот Челси находится в значительно лучшем положении. Команда вплотную приблизилась к лидерской четверке, которую возглавляет Ливерпуль. У подопечных Лэмпарда 25 пунктов, что всего на 5 очков меньше, чем у лидера, пишет 24 канал.

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В прошлом туре хозяева этого противостояния встречались в чемпионате с Эвертоном и потерпели поражение – 2:1. В Кубке английской лиги Арсенал тоже уступил Мансити (1:4).

Челси же разгромил Вест Хэм Андрея Ярмоленко (0:3). За лондонцев отличился Силва и дубль в активе Эбрахама.

В чемпионате Англии команды 166 раз встречались на одном поле. Здесь небольшое преимущество на стороне Арсенала – 63 победы. У Челси же на 10 побед меньше – 53. Еще 50 раз клубы расходились ничьей.

Центральный матч 15-го тура АПЛ Арсенал-Челси состоится в субботу, 26 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19: 30

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают предпочтение Челси. На победу гостей в этой встрече можно сделать ставку с коэффициентом 2,02. В успех Арсенала верят чуть меньше – 4,20. Не исключено, что матч завершится ничьей – 3,68.

К слову. В букмекерской компании Marathonbet на матч Арсенал – Челси действует нулевая маржа.

Скорее всего поединок завершится минимальной победой гостей (0:1) – 6,65. Также неплохо оценена и ничья 1:1 – 6,00. А вот на победу Арсенала (1: 0) стоит коэффициент 11,00.

Челси первым откроет счет в противостоянии – 1,71. А вот на первый результативный удар во встрече в исполнении хозяев стоит коэффициент 2,60. Фанаты смогут насладиться голами в исполнении обеих команд. Специалисты поставили на этот показатель коэффициент 1,73.

Кто же отличится в матче? Вероятно, гол в составе Челси забьет Тэмми Абрахам – 2,25. также следует обратить внимания на результативный удар от Тимо Вернера – 2,30.

Относительно голов от хозяев. По мнению экспертов, Александр Ляказетт или Эдвард Нкетиа расстроят голкипера Челси. На голы обоих одинаковый коэффициент – 3,20.