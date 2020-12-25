У суботу, 26 грудня, у рамках 15-го туру АПЛ Арсенал у центральному матчі туру прийматиме Челсі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Арсенал – Челсі: перед матчем

До зустрічі команди підходять у різному настрої. Арсенал несподівано невдало розпочав сезон та зараз перебуває лише на 15 місці у таблиці. За 14 турів клуб Артети здобув 14 очок. А от Челсі перебуває у значно кращому становищі. Вон впритул наблизились до лідерської четвірки, яку очолює Ліверпуль. У підопічних Лемпарда 25 пунктів, що лише на 5 очок менше, ніж у лідера, пише 24 канал.

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У минулому турі господарі цього протистояння зустрічались у чемпіонаті із Евертоном та зазнали поразки 2:1. У Кубку англійської ліги Арсенал теж поступився МанСіті (1:4).

Челсі ж розгромив Вест Хем Андрія Ярмоленка (0:3). За лондонців відзначився Сілва та дубль у активі Ебрахама.

У чемпіонаті Англії команди 166 разів зустрічались на одному полі. Тут невелика перевага на стороні Арсенала – 63 перемог. У Челсі ж на 10 звитяг менше – 53. Ще 50 разів клуби розходились нічиєю.

Центральний матч 15-го туру АПЛ Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 26 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Букмекери віддають перевагу Челсі. На звитягу гостей у зустрічі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,02. В успіх Арсенала вірять трішки менше – 4,20. Не виключено, що матч завершиться нічиєю – 3,68.

До слова. У букмекерській компанії Marathonbet на матч Арсенал – Челсі діє нульова маржа.

Швидше за все поєдинок завершиться мінімальною перемогою гостей (0:1) – 6,65. Також непогано оцінена і нічия 1:1 – 6,00. А от на перемогу Арсенала (1:0) стоїть коефіцієнт 11,00.

Челсі першим відкриє рахунок у протистоянні – 1,71. А от на перший результативний удар у зустрічі у виконанні господарів стоїть коефіцієнт 2,60. Фанати зможуть насолодитись голами у виконанні обох команд. Спеціалісти поставили на цей показник коефіцієнт 1,73.

Хто ж відзначиться у матчі? Ймовірно, гол у складі Челсі заб'є Теммі Абрахам – 2,25. Також слід звернути уваги на результативний удар від Тімо Вернера – 2,30.

Щодо голів від господарів. На думку експертів, Александр Ляказетт або Едвард Нкетіа засмутять голкіпера Челсі. На голи обох однаковий коефіцієнт – 3,20.