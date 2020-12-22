В понедельник, 21 декабря, Челси дома принимал Вест Хэм Андрея Ярмоленко в рамках 14-го тура АПЛ. Хозяева не оставили шансов сопернику на победу.

Челси – Вест Хем 3:0

Голы: Силва, 10, Ебрахам, 78, 80

Игра в одни ворота

Украинец Андрей Ярмоленко со стартовых минут остался на скамейке для запасных. Первый реальный голевой момент был у гостей. Но мяч чудом не пересек сетку ворот, пишет 24 канал.

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Первого результативного удара во встрече долго ждать не пришлось. Силва лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с фланга – голкипер не имел шансов спасти ворота. Счет встречи был открыт – 1:0.

Больше в первом тайме болельщики голов не увидели. Второго результативного удара пришлось ждать аж до 78-й минуты. Эбрахам классно откликнулся на скрытую передачу в штрафную соперника. Ему ничего не оставалось, как просто переиграть беззащитного вратаря Вест Хэма – 2:0.

Эбрахам на этом не остановился. Уже через две минуты он оформил дубль. Пулішич не сумел удачно замкнуть головой подачу с фланга. Но мя не покинул пределы поля, а отлетел прямо в ноги Эбрахаму и тот хладнокровно переправил мяч в ворота гостей – 3:0.

Как ни пытался Вест Хэм забить хотя бы гол, но все атаки был потеряны. Счет встречи – 3: 0 в пользу Челси. Украинец Ярмоленко так и просидел весь матч на скамейке для запасных.

Челси – Вест Хэм видеообзор