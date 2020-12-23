Арсенал – Манчестер Сити 1:4 Голы: Ляказетт, 31 – Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Лапорт, 73 Легкая победа гостей Болельщиков команд ждал интересный поединок с участием двух равных команд. Старт матча подтвердил все ожидания. Уже на 3-й минуте Зинченко, который вышел с первых минут, сделал подачу с фланга прямо на голову Жезуса. Бразилец беспрепятственно открыл счет – 0:1, пишет 24 канал. Читайте также Челси без проблем разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видео Еще одно замечательное награду потеряли гости. Лапорт выпрыгнул выше защитников навстречу навеса с углового. Он удачно выбрал момент для прыжка, но головой направил мяч в считанных сантиметрах от левой стойки. Еще до перерыва Арсенал сравнял счет. Мартинелли сделал подачу с фланга, но на выходе уверенно сыграл вратарь Стеффен. Мяч снова вернулся на фланг в ноги Мартинелли. Его вторая подача была куда удачнее. На этот раз на втором этаже всех переиграл с ростом Ляказетт – 1:1. Более команды не отличались в воротах голкиперов. Все голы были отложены на вторую часть игры. Уже на старте второй 45-минутки МанСити дважды шокировал хозяев. Сначала Марез мощно пробил со штрафного. Казалось, что вратарь Рунарссон контролировал ситуацию, мяч летел прямо в угол, где он стоял. Но неуверенная игра привела к голу – 1:2. Третий гол гостей забил Фоден за четыре минуты после результативного удара от Мареза. Гол организовал Зинченко и Фернандиньо. Сначала украинец отдал передачу по флангу на бывшего игрока Шахтера. А то классно вывел на свободное пространство Фодена. Он элегантно перебросил голкипера, который далеко вышел из своих владений – 1:3. В середине второго тайма Фоден до гола записал в свой актив еще и голевую передачу. Он выполнил подачу с фланга после розыгрыша углового. Лучше в штрафной соперников сориентировался Лапорт и головой прошил сетку ворот – 1:4. Как ни старались команды, но больше голов в матче не было. Манчестер Сити пробил в полуфинал Кубка Футбольной лиги. Арсенал – Манчестер Сити видеообзор