Голы: Ляказетт, 31 – Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Лапорт, 73

Легкая победа гостей

Болельщиков команд ждал интересный поединок с участием двух равных команд. Старт матча подтвердил все ожидания. Уже на 3-й минуте Зинченко, который вышел с первых минут, сделал подачу с фланга прямо на голову Жезуса. Бразилец беспрепятственно открыл счет – 0:1, пишет 24 канал.

Читайте также Челси без проблем разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видео

Еще одно замечательное награду потеряли гости. Лапорт выпрыгнул выше защитников навстречу навеса с углового. Он удачно выбрал момент для прыжка, но головой направил мяч в считанных сантиметрах от левой стойки.

Еще до перерыва Арсенал сравнял счет. Мартинелли сделал подачу с фланга, но на выходе уверенно сыграл вратарь Стеффен. Мяч снова вернулся на фланг в ноги Мартинелли. Его вторая подача была куда удачнее. На этот раз на втором этаже всех переиграл с ростом Ляказетт – 1:1.

Более команды не отличались в воротах голкиперов. Все голы были отложены на вторую часть игры.