Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани нагло поступил в матче против Эвертона в одном из центральных матчей 1/4 финала Кубка английской лиги. Уругваец схватил соперника за шею, после чего тот упал на газон.

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани мог не стать героем встречи. После перерыва игрок линии атаки МЮ запомнился неоднозначным действием на поле. Каким-то чудом ему удалось избежать наказания. Тот матч, когда не помешал бы ВАР, пишет 24 канал.

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Наглый поступок Кавани

Эдинсон схватил Йерри Мину за шею, после чего тот моментально упал на газон. Правда, футболисты оба вызвали схватку, арбитр встречи проигнорировал данный эпизод.

На поединке не было ВАР, поэтому за помощью к нему судья не мог обратиться. Но это нарушение правил смело тянуло на удаление.

Should Cavani have been sent off for this? pic.twitter.com/PJ7rJD1Mo5 — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2020

На 88-й минуте Кавани и вовсе стал героем поединка. Позиционная атака "красных дьяволов" дала результат. Мяч дошел до уругвайца, нападающий взял на себя инициативу и пробил из-за пределов штрафной. Эдинсон открыл счет – 0:1.

В добавленное арбитром время гости отличились еще однажды. На 90+5 минуте игроки МЮ перехватили неудачную атаку соперника и довольно вяло побежали на ворота Эвертона. Марсьяль стремительно подключился к атакующим действиям, получил передачу от партнера по команде и легко переиграл голкипера – 0:2. После матча Кавани получил награду лучшего игрока встречи.

Важно! В полуфинале состоится манчестерское дерби. МЮ встретится с МанСити. В другом матче Тоттенхэм сыграет с единственным на этой стадии представителем Чемпионшипа – Брентфордом. Полуфинальные матчи будут проходить в одну встречу ( 5-6 января). Дата финальной встречи пока неизвестна.

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