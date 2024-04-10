"Канониры" не медлили и уже на 12-й минуте отметились голом благодаря усилиям Саки, однако впоследствии Бавария увеличила преимущество, забив два мяча еще до начала перерыва, один из которых – реализованный пенальти Кейна. Уже во втором тайме игроки Арсенала перехватили инициативу и впоследствии Троссард сравнял счет.

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Блестящая игра Зинченко

Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме, сменив Кивера. С его выходом на поле "канониры" перехватили инициативу и создавали опасные моменты у ворот противника.

Британское издание опубликовало рейтинги игроков Арсенала против Баварии. Портал довольно высоко оценил игру Александра Зинченко.

Многие предпочли бы, чтобы Такехиро Томиясу вышел после перерыва, но Зинченко показал свою ценность для команды. Украинец принес Арсеналу необходимое хладнокровие во время атакующих действий и на самом деле был довольно неплохим в защите, когда выходил один на один с Сане,

– пишет издание.

В Лиге чемпионов-2023/2024 Зинченко сыграл 6 матчей за Арсенал.

Напомним. Ответный матч Бавария – Арсенал состоится в Мюнхене 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. По результатам поединка определится полуфиналист Лиги чемпионов.

Недавно Зинченко восстановился после травмы, которую получил во время игры с Ливерпулем. В сезоне-2023/2024 в целом он провел 32 матча, забил 1 гол и отметился 2 ассистами.