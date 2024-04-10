Улучшился подход к игре: тренер Арсенала оценил выход Зинченка в поединке с Баварией

Во вторник, 9 апреля, состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них Арсенал на своем поле принимал Баварию.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко начал этот поединок на скамейке запасных. Он появился на поле сразу после перерыва, заменив Якуба Кивиора.

Читайте также Тренер Реала сменил риторику: Анчелотти оценил игру Лунина, который пропустил 3 гола от МанСити

Артета доволен игрой Зинченка

На тот момент "канониры" уступали со счетом 1:2. В присутствии украинца Арсенал отыграл один гол и матч закончился боевой ничьей – 2:2.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета на послематчевой пресс-конференции прокомментировал события на поле и, в частности, отметил влияние Зинченка на игру.

Бесспорно, изменения нам помогли. После появления Зинченка во втором тайме мы изменили некоторые вещи в нашей игре, затем мы выпустили Троссара и Жезуса, и Парти в конце, потому что игра была немного хаотичной. Все они существенно повлияли на игру. Наш подход к игре, инициативность, настроение – все это улучшилось.

Мы сделали несколько ошибок в матче с Баварией, и нам надо воспринять и проанализировать этот опыт. В некоторых аспектах игры нам надо добавить, чтобы у нас был шанс победить в следующем матче", – заявил Артета.

. Александр Зинченко также получил положительные отзывы за свою игру и от английских СМИ . Его игру позитивно оценили как в атакующих, так и в защитных действиях.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 32 поединка за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ответный матч между Баварией и Арсеналом состоится 17 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.