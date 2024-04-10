Гравець збірної України Олександр Зінченко розпочав цей поєдинок на лаві запасних. Він з'явився на полі одразу після перерви, замінивши Якуба Ківіора.

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Артета задоволений грою Зінченка

На той момент "каноніри" поступалися з рахунком 1:2. За присутності українця Арсенал відіграв один гол і матч закінчився бойовою нічиєю – 2:2.

Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета на післяматчевій пресконференції прокоментував події на полі й, зокрема, відзначив вплив Зінченка на гру.

Безперечно, зміни нам допомогли. Після появи Зінченка у другому таймі ми змінили деякі речі в нашій грі, потім ми випустили Троссара та Жезуса, і Парті в кінці, бо гра була трішки хаотичною. Всі вони суттєво вплинули на гру. Наш підхід до гри, ініціативність, настрій – все це покращилось.

Ми зробили кілька помилок у матчі з Баварією, і нам треба сприйняти та проаналізувати цей досвід. В деяких аспектах гри нам треба додати, щоб у нас був шанс перемогти в наступному матчі”, – заявив Артета.

До слова. Олександр Зінченко також отримав схвальні відгуки за свою гру й від англійських ЗМІ. Його гру позитивно оцінили як в атакувальних, так і в захисних діях.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 32 поєдинки за "канонірів" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Матч-відповідь між Баварією й Арсеналом відбудеться 17 квітня в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00.