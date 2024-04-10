Игрок сборной Украины Александр Зинченко начал этот поединок на скамейке запасных. Он появился на поле сразу после перерыва, заменив Якуба Кивиора.

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Артета доволен игрой Зинченка

На тот момент "канониры" уступали со счетом 1:2. В присутствии украинца Арсенал отыграл один гол и матч закончился боевой ничьей – 2:2.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета на послематчевой пресс-конференции прокомментировал события на поле и, в частности, отметил влияние Зинченка на игру.

Бесспорно, изменения нам помогли. После появления Зинченка во втором тайме мы изменили некоторые вещи в нашей игре, затем мы выпустили Троссара и Жезуса, и Парти в конце, потому что игра была немного хаотичной. Все они существенно повлияли на игру. Наш подход к игре, инициативность, настроение – все это улучшилось.

Мы сделали несколько ошибок в матче с Баварией, и нам надо воспринять и проанализировать этот опыт. В некоторых аспектах игры нам надо добавить, чтобы у нас был шанс победить в следующем матче", – заявил Артета.

К слову. Александр Зинченко также получил положительные отзывы за свою игру и от английских СМИ. Его игру позитивно оценили как в атакующих, так и в защитных действиях.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 32 поединка за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ответный матч между Баварией и Арсеналом состоится 17 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.