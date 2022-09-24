Зубков в первом тайме отдал результативный пас, после которого забил Тимчик. Во втором тайме уже после паса Тимчика забил Зубков. Третий гол в ворота сборной Армении тоже был забит при активном участии Зубкова.

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На 67-й минуте у сборной Украины произошла двойная замена. На поле вышли Довбик и Ярмоленко, которые заменили Яремчука и Цыганкова соответственно. Оба тоже приложились к третьему голу.

Пихаленок пытался прорваться в штрафную, но не сумел. Мяч улетел в Ярмоленко. Тот заметил забегание в штрафную Зубкова и сделал заброс на него. При этом вингеру удалось избежать офсайда.

Оказавшись перед голкипером, но под острым углом, Зубков решил его перекидывать. Неизвестно, влетел бы мяч в ворота, но на дальней стойке оказался Довбик, который и отправил мяч уже в пустые ворота. Так счет в матче стал 0:3 в пользу сборной Украины.