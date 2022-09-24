Сборная Украины в первом тайме забила один гол в ворота Армении – отметился Тимчик. А результативный пас отдал на него Зубку.

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Во втором тайме игроки поменялись ролями – на этот раз Тимчик ассистировал, а Зубков пробивал по воротам.

Тимчик получил пас по правому флангу от Яремчука. После этого на грани штрафной площадки решил прострелить. Мяч мог получить и Цыганков. Но игрок решил пропустить мяч на партнера, чем еще больше дезориентировал соперника. Зубков же, когда мяч попал к нему, решил пробить в касание. Мяч улетел в ворота, а голкипер до него не дотянулся.