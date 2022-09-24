Это будет вторая из трех игр сборной Украины в сентябре в Лиге наций. В этом матче может определиться, сможет ли Украина занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион Лиги наций. А также попасть во вторую корзину во время жеребьевки отбора на Евро-2024. Для этого нужно побеждать Армению.

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К этому матчу сборная Украины подходит после тяжелого поражения от Шотландии в Глазго, которое и опустило команду на второе место. А после этого команду ожидал тяжелый перелет в Ереван, где и состоится матч.

Для сборной Армении это будет первый матч в сентябре. Так что у команды было много времени для подготовки.

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Сама игра Армения – Украина начнется в 16:00.

Онлайн-трансляция матча Армения – Украина

Важно! Эта онлайн-трансляция доступна только зрителям, которые находятся на территории Украины. Видео недоступно для тех, кто находится за пределами Украины из-за правил УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности. Заграницей права на показ этого матча принадлежит местным телекомпаниям, а не Украине.