Зубков у першому таймі віддав результативний пас, після якого забив Тимчик. У другому таймі вже після пасу Тимчика забив Зубков. Третій гол у ворота збірної Вірменії теж було забито за активної участі Зубкова.

До теми Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

На 67-й хвилині в збірній України відбулася подвійна заміна. На поле вийшли Довбик ат Ярмоленко, які замінили Яремчука та Циганкова відповідно. Обоє теж доклалися до третього голу.

Піхальонок намагався прорватися у штрафний майданчик, але не зумів. М'яч відлетів до Ярмоленка. Той помітив забігання у штрафний майданчик Зубкова, тож зробив закидання на нього. При цьому вінгеру вдалося уникнути офсайду.

Опинившись перед голкіпером, але під гострим кутом, Зубков вирішив його перекидати. Невідомо, чим м'яч би влетів у ворота, але на дальній стійці опинився Довбик, який і відправив м'яч вже у порожні ворота. Так рахунок у матчі став 0:3 на користь збірної України.