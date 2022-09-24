На матч против Армении тренерский штаб сборной Украины выпустил совершенно новый стартовый состав по сравнению с матчем против Шотландии. Тактическая схема тоже была изменена на 3-4-3. На правом фланге в полузащите вышел Александр Тимчик.

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Именно Тимчик открыл счет в этом матче. Хотя атака началась на противоположном фланге. Там Виталий Миколенко получил мяч, сумел с ним дойти до угла поля. После чего прострелил в штрафную. Там мяч подхватил Виктор Цыганков, после чего отдал пас Александру Зубкову. И уже вингер увидел забегание на дальнюю штангу Тимчика.

Зубков прострелил вдоль линии ворот, никто не сумел этот прострел прервать. И Тимчик уже в падении отправил мяч в пустой угол ворот. Так счет в матче был открыт.