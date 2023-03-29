Отметим, что поединок Кипр доигрывал в меньшинстве после удаления Костакиса Артиматаса на 89-й минуте. Тогда счет в матче уже был 2:2. В составе Армении дубль в ворота гостей оформил Грант-Леон Ранос, которому всего 19 лет.

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Петраков: Очень хотел выиграть, но, видите ли, снова не получилось у меня

Команда снова не победила под руководством Александра Петракова. В дебютном матче Петракова армяне проиграли Турции 1:2 в отборе на Евро-2024

После поединка украинский наставник поделился впечатлениями от игры своих подопечных. Петраков отметил, что этот товарищеский поединок дал ему много дополнительной и новой информации о новой команде.

Получилась хорошая и обучающая игра. Для меня очень много информации. Я посмотрел 5 новых ребят. Я рисковал, потому что нужно их смотреть и выбирать. У меня нет больше контрольных игр, только официальные. Сами понимаете, о чем идет речь. Узнаю, на кого рассчитывать, а кого искать еще надо. Скажем, результат таков, 2:2. Это для зрителей неплохо в принципе. Скажу честно и откровенно: очень хотел выиграть, но, видите ли, опять не получилось у меня,

– заявил Петраков.

Также украинский наставник попросил не расхваливать 19-летнего Раноса, забившего два гола в ворота Кипра. Он ведь еще молод, может перегореть и потерять свою карьеру.

Александр Васильевич доволен его игрой и надеется, что тот будет продолжать в том же духе. Также в этом матче дебютировали в сборной Армении 7 футболистов, о которых Петраков сделал выводы на будущее.

К слову. Автор дубля в ворота Кипра выступает за Баварию-2, выступающую в Региональной лиге. В текущем сезоне нападающий Ранос провел за немецкий клуб уже 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 8 ассистам.

Не забыл Петраков и упрекнуть свою команду. Александр Васильевич рассказал, что ребята не прислушались к его словам и подсказкам, которые он сказал накануне матча.

Думаю, проблемы у нас не тактические. Мы стандарты отрабатывали. У нас низкорослая команда. Когда играли персонально, только мяч улетел – никто не держит никого. Я говорил, что если подаётся от ворот мяч, то нужно делать шаг вперед на метр-полтора. Сказал, что ножки должны быть веселыми. Предупредил вратаря, что он должен командовать и говорить. Бесполезно – идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями. Лишь вчера изучали стандартные положения. А то, что не успевали в центре поля на подбор – так ребята устали. У нас всего два опорных полузащитника, которые могут играть в национальной сборной. Больше нет сейчас,

– заявил украинский наставник.

Напомним, что Петраков устроил некий цирк на предыдущих пресс-конференциях. Это ему не нравились вопросы, которые ставили журналисты, то он не хотел объяснять представителям СМИ свои решения во время поединка против Турции.

Прессконференция Александра Петракова