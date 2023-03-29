Відзначимо, що поєдинок Кіпр догравав у меншості після вилучення Костакіса Артіматаса на 89-й хвилині. Тоді рахунок у матчі вже був 2:2. У складі Вірменії дубль у ворота гостей оформив Грант-Леон Ранос, якому лише 19 років.

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Петраков: Дуже хотів виграти, але, бачите, знову не вийшло у мене

Команда знову не перемогла під керівництвом Олександра Петракова. У дебютному матчі Петракова вірмени програли Туреччині 1:2 у відборі на Євро-2024.

Після поєдинку український наставник поділився враженнями від гри своїх підопічних. Петраков відзначив, що цей товариський поєдинок дав йому багато додаткової та нової інформації про його нову команду.

Вийшла гарна та повчальна гра. Для мене дуже багато інформації. Я подивився 5 нових хлопців. Я ризикував, бо треба їх дивитися та вибирати. В мене нема більше контрольних ігор, тільки офіційні. Самі розумієте, про що йдеться. Знатиму, на кого розраховувати, а кого шукати ще треба. Скажімо, результат такий, 2:2. Це для глядачів непогано в принципі. Скажу чесно та відверто: дуже хотів виграти, але, бачите, знову не вийшло у мене,

– заявив Петраков.

Також український наставник попросив не розхвалювати 19-річного Раноса, який забив два голи у ворота Кіпру. Адже він ще молодий, може перегоріти та загубити свою кар'єру.

Олександра Васильович задоволений його грою та сподівається, що той буде продовжувати у тому ж дусі. Також у цьому матчі дебютували у збірній Вірменії 7 футболістів, про яких Петраков зробив певні висновки на майбутнє.

До слова. Автор дублю у ворота Кіпру виступає за Баварію-2, яка виступає у Регіональній лізі. У поточному сезоні нападник Ранос провів за німецький клуб вже 26 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 8 асистів.

Не забув Петраков й дорікнути своїй команді. Олександр Васильович розповів, що хлопці не дослухались до його слів та підказок, які він сказав напередодні матчу.

Думаю, проблеми у нас не тактичні. Ми стандарти відпрацьовували. У нас низькоросла команда. Коли грали персонально, тільки м'яч полетів – ніхто не тримає нікого. Я казав, що якщо подається від воріт м'яч, то треба робити крок уперед на метр-півтора. Сказав, що ніжки мають бути веселі. Попередив воротаря, що він має командувати та говорити. Марно – йде подача, а всі стоять на прямих ногах, як прибиті цвяхами. Лише вчора вивчали стандартні положення. А те, що не встигали в центрі поля на підбирання – так хлопці втомилися. У нас лише два опорні півзахисники, які можуть грати у національній збірній. Більше немає зараз,

– заявив український наставник.

Нагадаємо, що Петраков влаштував якийсь цирк на попередніх пресконференціях. То йому не подобались запитання, які ставили журналісти, то він не хотів пояснювати представникам ЗМІ своїх рішень під час поєдинку проти Туреччини.

Пресконференція Олександра Петракова