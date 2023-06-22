Накануне появилась информация, что сторона Андрея Павелко подала апелляцию на изменение суда. Напомним, что 16 июня Шевченковский районный суд Львова арестовал президента УАФ. Новая мера пресечения была в виде содержания в СИЗО в течение 60 дней (до 14 августа включительно).

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Далее будет сидеть в СИЗО

На заседание Львовского апелляционного суда адвокаты президента УАФ, в прямом смысле этого слова, забросали судей разными ходатайствами.

Поэтому судьи решили перенести рассмотрение дела на 30 июня, чтобы ознакомиться со всеми предоставленными документами.

Павелко будет как минимум сидеть в СИЗО до 30 июня.

Футбольные легенды готовы взять на поруки Павелка

Отметим, что Игорь Беланов заявлял, что приедет во Львов на второе заседание, которое состоялось 22 июня. Он вместе с Олегом Блохиным и Анатолием Демьяненко присутствовали на первом заседании суда и стали на защиту Павелко.

Оказалось, что они были на слушании не зря. Футбольные легенды хотели взять руководителя ассоциации на поруки. Вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что вместе с главным тренером "молодежки" Русланом Ротанем тоже готовы поручиться за Павелко.

Напомним, что Павелко судят по делу о хищении средств, направленных на строительство завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко вместе с генеральным секретарем ассоциации Юрием Записоцким присвоили себе около 26,5 миллиона гривен, которые были назначены на закупку оборудования для будущего предприятия.

Также львовский суд принял решение немедленно перевести 9,88 миллиона гривен из залога, который при Павелке в ноябре прошлого года внесла компания "УАФ Маркетинг", на счета Украины. Сам Павелко удивленно отреагировал на свой арест.

Зато многие украинские футбольные болельщики и бывший футболист сборной Евгений Левченко не разделил мнения Беланова и компании.