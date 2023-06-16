16 июня Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения Андрею Павелко. Теперь при главе УАФ не могут внести залог, а ближайшие 60 дней он проведет в СИЗО (до 14 августа включительно).
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Левченко: Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе
Павелко очень удивился такому решению львовского суда и первым делом выразил свое удивление своему адвокату. Президент УАФ уже даже отреагировал на такое решение суда.
Напомним, что суд изменил меру пресечения по делу о хищении средств, которые должны были пойти на строительство предприятия по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Однако эти средства пошли в карманы Павелко и генсека УАФ Юрия Записоцкого.
В футбольном сообществе Украины довольно положительно отреагировали на такое изменение меры пресечения. Одним из поддержавших решение суда стал бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, выразивший свое мнение в твиттере.
Первый шаг по борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И, наконец, его упаковали. 60 дней заключения,
– написал Левченко.
Отметим, что также львовский суд обязал перевести залог, который при Павелке внесли в ноябре 2022 года, на государственные счета. А это почти 10 миллионов гривен, которые за него заплатила компания "УАФ Маркетинг".
Другие читателей фейсбука сайта 24 Канала:
- "Давно пора было";
- "Чего так мало? На лет 25 и с конфискацией имущества";
- "Правильно сделали. За такую сумму пожизненно";
- "Перестал платить судьям, такого вора скрыли, но он и оттуда будет футболом управлять";
- "Наконец-то, чтобы еще посадили";
- "Как в США нужно делать, что за финансовые махинации давать 3-4 срока по 25 лет".