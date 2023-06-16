Утром 16 июня Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения Андрею Павелко. Глава УАФ просит 60 суток в СИЗО – до 14 августа включительно.

К теме Президент УАФ Андрей Павелко арестован

Справедливое решение суда

Также следователь судья постановила перечислить в пользу государства 9,88 миллиона гривен из залога, который при Павелке осенью 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг". Этот перерасчет должен быть произведен немедленно.

Напомним, что в ноябре прошлого года Павелко был приговорен к двум месяцам ареста. Однако за него и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого внесли залог в размере почти 20 миллионов гривен.

В этот раз президенту ассоциации не удастся отмазаться от наказания в виде ареста. Львовский суд запретил вносить любой залог при Павелке, который с удивлением встретил такое решение судьи Галины Билинской.

В интернете появилась уже первая реакция Павелко на свой арест, которая рассмешила поклонников украинского футбола Интересно, что большинство из них поддержало решение львовского суда. Президент УАФ начал разбрасываться патриотическими лозунгами во избежание прямого ответа на вопрос: "Что будет дальше?".