Заседание суда состоится 22 июня в 10:30. Судья рассмотрит апелляцию стороны главы УАФ относительно изменения меры пресечения к Андрею Павелко.

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Дело в отношении Павелка продолжается

Напомним, что 16 июня Шевченковский районный суд города Львова изменил меру пресечения президенту ассоциации. Павел был арестован на 60 суток (включая 14 августа). Андрей Васильевич встретил такое решение судьи с удивлением и нервно отреагировал его после окончания заседания.

Павелка судят за хищение средств, выделенных на строительство предприятия по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко вместе с генсеком УАФ Юрием Записоцким присвоили себе около 26,5 миллиона гривен, которые были назначены на закупку оборудования для будущего предприятия.

Тогда Павелко и его компаньон удалось отмазаться от ареста. За них внесли залог в размере почти 20 миллионов гривен. Со второго раза суду удалось посадить президента УАФ в СИЗО.\

Также львовский суд принял перевести 9,88 миллиона гривен из залога, который при Павелке осенью 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", на государственные счета.

Отметим, что на заседании были футбольные звезды – Беланов, Блохин и Демьяненко. Все они вступились за Павелка и даже были готовы взять на поруки президента УАФ. Об этом недавно заявил и Протасов, заверивший, что он и наставник "молодежки" Ротань тоже готовы взять на поруки Павелко.

Зато их слова не разделил бывший футболист сборной Евгений Левченко и большинство украинцев.