Напередодні з'явилась інформація, що сторона Андрія Павелка подала апеляцію на зміну запобіжного суду. Нагадаємо, що 16 червня Шевченківський районний суд Львова заарештував президента УАФ. Новий запобіжний захід був у вигляді утримання в СІЗО протягом 60 днів (до 14 серпня включно).

До теми Віцепрезидент УАФ та тренер "молодіжки" Ротань готові взяти на поруки заарештованого Павелка

Далі сидітиме у СІЗО

На засідання Львівського апеляційного суду адвокати президента УАФ, у прямому сенсі цього слова, закидали суддів різними клопотаннями.

Тому судді вирішили перенесли розгляд справи на 30 червня, аби ознайомитись із усіма наданими документами.

Павелко щонайменше сидітиме у СІЗО до 30 червня.

Футбольні легенди готові взяти на поруки Павелка

Відзначимо, що Ігор Бєланов заявляв, що приїде до Львова на це друге засідання, яке відбулось 22 червня. Він разом із Олегом Блохіним та Анатолієм Дем'яненком були присутні на першому засіданні суду та стали на захист Павелка.

Виявилось, що були вони на слуханні недаремно. Футбольні легенди хотіли взяти очільника асоціації на поруки. Віцепрезидент УАФ Олег Протасов заявив, що разом із головним тренером "молодіжки" Русланом Ротанем теж готові поручитись за Павелка.

Нагадаємо, що Павелка судять у справі щодо розкрадання коштів, які були направлені на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко разом із генеральним секретарем асоціації Юрієм Запісоцьким привласнили собі близько 26,5 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю обладнання для майбутнього підприємства.

Також львівський суд ухвалив рішення негайно перевести 9,88 мільйона гривень із застави, яку за Павелка торік у листопаді внесла компанія "УАФ Маркетинг", на рахунки України. Сам Павелко здивовано відреагував на свій арешт.

Натомість багато українських футбольних уболівальників та колишній футболіст збірної Євген Левченко не поділив думки Бєланова та компанії.