Арбітражний суд в Лозанні офіційно зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА: документ
Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації (SFA).
Про це повідомляє офіційний сайт CAS. У Лозанні вивчать рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії (0:3).
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УАФ вимагає, щоб рішення УЄФА про технічну поразку було скасовано, а матч переграний пізніше або проведена процедура жеребкування результату.
Нині йдуть досудові процедури, сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів буде призначено в найближчі дні, а дата розгляду справи поки не визначена.
Технічна поразка збірної України: коротко
- Матч Швейцарія – Україна повинен був відбутися 17 листопада.
- Гру скасували, адже в збірній України виявили спалах коронавірусу. Швейцарський лікар відправив всю команду на карантин.
- Збірна України намагалася провести цей матч на наступний день. Українці намагалися скористатися тим фактом, що в них було 13 гравців, в яких тести на коронавірус були негативними. Однак гра так і не відбулася.
- В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч.
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