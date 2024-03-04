Поединок Валенсия – Реал начался очень неожиданно для мадридского клуба. По состоянию на 30-ю минуту счет во встрече был 2:0 в пользу “летучих мышей”. Уго Дуро открыл счет в матче, а Роман Яремчук после грубой ошибки Дани Карвахаля удвоил преимущество Валенсии.

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Может быть отстраненным от футбола за излишние эмоциональные заявления

До перерыва Реал отквитал один мяч благодаря Винисиусу Жуниору. В середине второго тайма один из лидеров "Королевского клуба" оформил дубль, сравняв цифры на табло 2:2.

На последних секундах встречи мяч в третий раз побывал во владениях хозяев после удара Беллингема. Но гол Джуда не был засчитан, ведь главный судья Хиль Мансано дал финальный свисток. Сразу после которого игроки Реала набросились на рефери, который "украл" победу у их клуба. Но их апелляции уже не изменили итоговый результат матча.

После поединка Винисиус дал комментарий клубному каналу, где заявил, что его команде просто не позволили победить.

Интересно, что за подобные заявления Хосе Гайя из Валенсии получил 4-матчевую дисквалификацию после игры с Осасуной. Не исключено, что Жуниора тоже будет ждать отстранение от футбола, если против него откроют дело в дисциплинарном комитете.

Отметим, что Винисиус довольно часто находится в центре внимания скандальных ситуаций. Бразилец не сдерживает своих эмоций и нередко становится жертвой расизма во время матчей Ла Лиги.