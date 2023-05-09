Топ-интриги АПЛ на финише сезона: Зинченко мечтает о золоте, шансы Ливерпуля, спасение Миколенко

Чемпионат Англии, как обычно, дарит своим зрителям невероятную интригу в борьбе на всех фронтах. Рассказываем о шансах команд на чемпионство, еврокубки и выживание, а также оцениваем их календарь.

Чемпионат Англии по футболу близится к завершению. До конца осталось три тура, а также три перенесенных матча. Открытыми остаются все острейшие вопросы.

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Во главе турнирной таблицы закрепился Манчестер Сити, выигравший десять последних поединков в АПЛ. Но Арсенал тоже остается поблизости. Турнирная таблица выглядит следующим образом:

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89-31 82 2 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81 3 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65 4 Манчестер Юнайтед 34 19 6 9 49-41 63 5 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62 6 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57 7 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55 8 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54 9 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50 10 Фулхем 35 14 6 15 50-49 48 11 Челси 34 11 9 14 34-39 42 12 Кристал Пэлас 35 10 10 15 35-46 40 13 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40 14 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39 15 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37 16 Ноттингем Форест 35 8 9 18 34-65 33 17 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32 18 Лестер 35 8 6 21 49-64 30 19 Лидс 35 7 9 19 44-69 30 20 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24

1-4 команды выйдут в Лигу чемпионов, 5-6 места – в Лигу Европы, 7-е – в Лигу конференцию. Три последних команды вылетят.

При равном количестве баллов приоритетным показателем есть разница забитых и пропущенных голов. 24 канал рассказывает о самых больших интригах в конце сезона.

ЧЕМПИОНСТВО

На золото претендуют две команды – Манчестер Сити и Арсенал. Долгое время лидером в турнирной таблице оставались "канониры", но после серии провалов в апреле и проигрыша в очном сражении вышли подопечные Гвардиолы.

ТУР МАНЧЕСТЕР СИТИ (82) АРСЕНАЛ (81) 36 Эвертон (г) Брайтон (д) 37 Челси (д) Ноттингем Форест (г) Брайтон (г) 38 Брентфорд (г) Вулверхэмптон (д)

Календарь в городе выглядит сложнее. Во-первых, у манкунианцев три выездных игры, тогда как у Арсенала – только одна. Во-вторых, у Сити есть игра с Челси, который хоть и провалил сезон, но кадрово выглядит прилично.

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Минусом для лондонцев может стать тот факт, что у Сити на игру больше. А значит, для Арсенала нужно, чтобы соперник потерял очки минимум дважды. При этом проиграв, ведь при равном количестве очков впереди будет Манчестер, у которого разница голов существенно лучше.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Еще в апреле сложно было представить, что Ньюкасл и Манчестер Юнайтед дадут кому-нибудь из преследователей шанс на борьбу за места в Лиге чемпионов. Впрочем обе команды забуксовали, зато невероятный ход набрал Ливерпуль, выиграв шесть матчей подряд.

ТУР Ньюкасл (65) МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (63) ЛИВЕРПУЛЬ (62) 36 Лидс (г) Вулверхэмптон (д) Лестер (г) Брайтон (д) 37 Лестер (д) Борнмут (г) Астон Вилла (д) Челси (д) 38 Челси (г) Фулхэм (д) Саутгемптон (г)

При этом у мерсисайдцев и календарь на финише попроще. Лестер и Сотон сейчас в скверном положении, а с Виллой играть дома. С другой стороны, подопечные Эмери сражаются за еврокубки. Да и у Ньюкасла по МЮ календарь не из сложных.

Обе команды должны по матчу в запасе, обеим играть против "темной лошадки" Челси. У Ньюкасла все остальные соперники будут мотивированы борьбой на своих фронтах, а вот у МЮ все оппоненты уже решили свои задачи, что должно облегчить задачу тен Хагу.

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При этом следует отметить, что Ливерпуль по разнице голов существенно преобладает МЮ, а вот Ньюкаслу пока уступает. Поэтому команде Клоппа очень повезет, чтобы кто-то из оппонентов серьезно забуксовал.

ЛИГА ЕВРОПЫ И ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Теоретически и Брайтон мог бы побороться за топ-4, ведь имеет целых два матча в запасе. Впрочем, календарь у подопечных Де Дзерби, мягко говоря, ужасен. Поэтому "чайкам" остается бороться за Лигу Европы.

ТУР ТОТТЕНХЕМ (57) БРАЙТОН (55) АСТОН ВИЛЛА (54) 36 Астон Вилла (г) Арсенал (г) Тоттенхэм (д) Ньюкасл (г) 37 Брентфорд (д) Саутгемптон (д) Ливерпуль (г) Манчестер Сити (д) 38 Лидс (г) Астон Вилла (г) Брайтон (д)

Пока мимо еврокубков пролетает Астон Вилла, но все в руках бирмингемцев. Кроме сложной битвы с Ливерпулем, команду Эмери ждут домашние лобовые матчи с прямыми конкурентами.

Уже в следующем туре Вилла может потеснить Тоттенхэм в случае разгромной победы. Впрочем, у "шпор" есть еще игры, где они могут наверстать потерянное. Главная цель лондонцев – 6 место, дающее право на Лигу Европы, а не Лигу конференций.

Интересный факт. Брайтон никогда в своей истории не играл в еврокубках. В свою очередь, Астон Вилла выигрывала даже Кубок чемпионов в 1982-м, но в последний раз выступала на международную арену в 2010 году.

Брайтон теоретически должен обойти Тоттенхэм, но календарь у "чаек" такой, что врагу не пожелаешь – битвы с претендентами на чемпионство, визит к борцу за топ-4 Ньюкасла и финиш в Бирмингеме против прямого конкурента.

Если же Брайтон сможет удивить хотя бы два матча, в которых он не является фаворитом, то команда должна обойти Тоттенхэм. Ну а Астон Вилли нужно лезть из кожи ради еврокубков, потому эта команда выглядит пока "лишней".

ВЫЖИВАНИЕ

Еще в начале апреля в зоне вылета шла жесткая бойня между 7-9 командами. Впрочем, сейчас ситуация стала яснее, ведь от вылета себя фактически обезопасили Кристал Пелас, Вулверхэмптон, Вест Хэм, а также Борнмут Ильи Забарного.

Радует, что мы увидим украинца в АПЛ в следующем сезоне, хотя на бумаге "вишни" выглядели аутсайдером. Де-факто уже вылетел в Чемпионшип Саутгемптон, который не знает побед уже целых десять матчей.

ТУР НОТТИНГЕМ (33) ЭВЕРТОН (32) ЛЕСТЕР (30) ЛИДС (30) 36 Челси (г) Манчестер Сити (д) Ливерпуль (д) Ньюкасл (д) 37 Арсенал (д) Вулверхэмптон (г) Ньюкасл (г) Вест Хэм (г) 38 Кристал Пэлас (г) Борнмут (д) Вест Хэм (д) Тоттенхэм (д)

Поэтому на два вылетающих места есть четыре претендента. К сожалению, среди них есть и команда Виталия Миколенко Эвертон. Впрочем, именно у мерсисайдцев календарь выглядит достаточно приемлемым.

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Команда Дайча будет играть против Манчестер Сити, но в этом сезоне "ириски" уже отбирали очки у действующего чемпиона. К тому же следующий тур для всех кандидатов на вылет должен быть сложным.

Зато последние два матча Эвертон проведет с командами, уже не имеющими конкретной цели в сезоне. Кто еще сохранит прописку? Здесь шансы Ноттингема выглядели бы худшими, но у "лесников" есть гандикап в три балла над Лестером и Лидсом.

Это и может спасти Форест, ведь преследователям предстоит сразиться с Ньюкаслом, а также Ливерпулем (для Лестера) и Тоттенхэмом (для Лидса). Жаль, но шансы сенсационных чемпионов АПЛ-2016 в этой борьбе выглядят худшими.

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Даже кризисный Тоттенхэм может подарить очки Лидсу, тогда как Ливерпуль и Ньюкасл будут грызться за место в ЛЧ. Стоит отметить, что у "лис" лучшая пока разница мяча -15 против -25 у Лидса и -31 у Ноттингема. Поэтому, скорее всего, матчи последнего тура определят двух вылетающих.

Стоит знать. Эвертон никогда не вылетал из АПЛ, Последний раз "ириски" играли не в топ-дивизионе Англии в 1954 году, то есть уже 69 лет мерсисайдцы играют только в элите английского футбола.