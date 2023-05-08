Брайтон – Эвертон 1:5

Голы: Макаллистер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стол, 35 (автогол), Макнил, 76, 90+6.

В Англии завершается уже 35 тур АПЛ. В одном из самых интригующих поединков уикенда сошлись Брайтон и Эвертон, которые еще имеют цели в сезоне, пишет 24 канал.

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Команда Шона Дайча оказалась на грани провала, ведь за четыре тура до финиша находилась в зоне вылета. Потому "ирискам" очень принципиально было брать очки, а лучше даже побеждать на поле Брайтона.

Эта задача была не из легких, ведь подопечные Роберто Де Дзерби на ходу и неплохо играют дома. "Чайки" активно борются за место в Лиге Европы и даже имели теоретические шансы на топ-четверку.

Убийство в первом тайме

Впрочем, похоже, что мотивация у Эвертона была на порядок выше. В старте мерсисайдцев вышел и украинец Виталий Миколенко. Гости открыли счет уже на 33-й секунде в первой же атаке.

Паттерсон перехватил мяч, отдал на Ивобе и тот запустил в прорыв Кальверт-Льюин. Защита Брайтона англичанина и опорника Дукуре, замкнувшего прострел Доминика.

Хозяева доминировали на поле, но по количеству ударов Эвертон превосходил оппонента. Это количество вылилось в качество ближе к перерыву. Первоначально Дукуре оформил дубль в контратаке после навеса Макнила.

Помогал даже вратарь Брайтона

А впоследствии и вратарь Брайтона Джейсон Стил помог мерсисайдцам, срезав в свои ворота прострел того же Макнила. Похоже, это послужило Эвертону сигналом для ухода в оборону.

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После перерыва "чайки" почти не отдавали мяч гостям, а сама команда Николенко нанесла всего один удар. И как к счастью, он привел к четвертому голу. На этот раз удача отдала долг Макнилу, который сам забил дважды.

Эвертон улучшает шансы

Брайтон же отквитал один гол усилиями Макаллистера, но не больше. Эвертон одерживает очень важную победу, еще и разгромную. Николай провел на поле весь матч. Этот триумф позволяет подопечным Дайча наконец-то выбраться из зоны вылета.

Мерсисайдцы теперь 16, но отрыв от Лестера, Лидса и Ноттингема составляет всего два балла. Брайтон остается седьмым и отстает от Тоттенхэма на четыре очка, имея две игры в запасе. Поэтому борьба за место в Лиге Европы продолжается.