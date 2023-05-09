Матч Реал – Манчестер Сити 9 мая будет девятым противостоянием между командами в рамках Лиги чемпионов. И это в третий раз, когда команды сыграют друг против друга в полуфинале турнира.

К теме МанСити фаворит в игре против Реала, но "сливочные" уже выигрывали Лигу чемпионов "вторым номером"

В 2016 году Реал прошел соперника благодаря единственному голу за два матча. А в 2022 году команды выдали настоящий футбольный триллер – Манчестер Сити победил дома 4:3. И в Мадриде до 90-й минуты выигрывал благодаря голу Мареза. Но после этого дублем за минуту отличился Родриго, переведя игру в овертайм. И гол с пенальти Бензема принес победу "сливочным".

В обоих случаях после прохода МанСити, Реал побеждал и в финале.

Однако если тогда первые матчи команды играли в Манчестере, то в этот раз первая игра состоится в Мадриде. В 2020 году здесь сыграли первый матч 1/8 финала между этими командами. И тогда "горожане" победили. А после этого одержали победу и дома, пройдя в четвертьфинал.

Матч Реал – Манчестер Сити начнется в 22:00. Трансляция матча в Украине доступна на платформе Megogo, или же на Volia TV.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити.

Реал – Манчестер Сити онлайн