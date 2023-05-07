Ньюкасл – Арсенал 0:2

Голы : Эдегор, 14, Шер, 70 (авт.)

Ньюкасл и Арсенал провели встречу в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "канониры". Команды возникли эмоциональный, но не результативный матч, пишет 24 Канал.

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Нрав на стороне Арсенала

Не привыкший уступать Ньюкасл (только 4 поражения в текущем сезоне) встретился с раненым зверем Арсеналом, который на данный момент делает все, чтобы исправить свои прошлые ошибки и вылезти на вершину турнирной таблицы.

Матч обещал быть интересным, поскольку "сороки" пытаются попасть на пьедестал почета по итогам сезона, а потому Ньюкасл не имел права уступать своему именитому сопернику. Арсенал же не полагался стать чемпионом АПЛ, а потому победа "канонирам" нужна была не меньше. Команды сразу начали матч активно, а на 7-й минуте встречи "сороки" уже претендовали на пенальти, которое арбитр сначала назначил, однако впоследствии отменил.

Такой старт, возможно, немного удручил Ньюкасл, чем сразу же воспользовался лондонский коллектив. На 14-й минуте матча Эдегор еще раз продемонстрировал, какой у него прекрасный удар. Норвежский капитан пробил за пределы штрафной соперника, мощно попав в нижний угол ворот, 0:1.

Ньюкасл такого счета не заслуживал, поскольку "сороки" больше атаковали своего соперника и по игре вообще ничем не уступал. В конце первого тайма команды истощились от столь высокого темпа и решили уменьшить количество острых моментов.

Во втором тайме Ньюкасл не положил надежд вырвать победу во встрече, однако "канониры" были неуступчивы и без проблем засели в защиту, что, как оказалось, стало выигрышным решением. "Сороки" не могли смириться с таким развитием событий, поэтому коллектив продолжал давить на своего оппонента, но вот стойка, Ремсдейл и Джака спасали Арсенал от пропущенного мяча.

"Канониры" подловили своего соперника во время одного из нашествий на свои ворота. В скорую атаку выбежал Мартинелли, который смог залезть в штрафную соперника и на самой линии сохранить мяч в игре. Бразильский вингер на удачу прострелил мяч в кучу игроков, где даже не было ни одного футболиста Арсенала, однако такое действие принесло результат, поскольку Шер нечаянно переправил мяч в свои ворота, 0:2.

Кстати говоря. Александр Зинченко на поле провел 61 минуту.

Таким образом, Арсенал, которому сегодня улыбнулась судьба, остался на втором месте АПЛ (81 очко в активе) и отстает на один балл от Манчестер Сити, однако у "горожан" еще есть матч в запасе. Ньюкалс занял третье место чемпионата (35 баллов в активе), однако сыгравший на матч меньше Манчестер Юнайтед в случае победы имеет все шансы занять "бронзовую" строчку чемпионата вместо "сорок".

Видеообзор матча Ньюкасл – Арсенал: