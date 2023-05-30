Словацкая теннисистка красиво поддержала Украину и выбила россиянку из Ролан Гаррос
Источник:инстаграмм Анны Каролины Шмидловой
Первый круг Ролан Гаррос порадовал нас вылетом россиянки Вероники Кудерметовой. Ее обидчицей стала теннисистка из Словакии Анна Каролина Шмидлова.
100-я ракетка мира отдала представительнице вражеской страны всего четыре гейма и пробилась во второй круг по итогам двух сетов – 3:6, 1:6. Интересно, что на корт Анна Каролина Шмидлова вышла в экипировке цветов флага Украины.
Вот так Предложил поехать им в Бучу: Кулеба поддержал Костюк, освистел на Ролан Гаррос
Вышла на корт в сине-желтой одежде
После победного поединка на Ролан Гаррос словацкая теннисистка еще раз доказала, что таким поступком хотела поддержать Украину, а ее победа над россиянкой имеет теперь особое значение.
В инстаграмме теннисистки появилось фото с матча, к которому она добавила смайлики голубого и желтого сердечка.
Шмидлова поддержала Украину / Скриншот из инстаграмма теннисистки
Костюк освистел на Ролан Гаррос
- Старт Ролан Гаррос уже показался скандальным. Марта Костюк проиграла Арине Сабаленко и традиционно не стала давить руку сопернице страны-агрессора после поединка. Такой поступок украинки местная публика встретила свистом.
- Костюк уже прокомментировала ситуацию и заявила, что людям, которые ее освистали, должно быть стыдно. Также при Марте вступился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пригласивший зрителей в разрушенную оккупантами Бучу.
- Сабаленко же заявила, что украинка не заслуживает на такую реакцию фанатов.