Французский футбольный клуб ПСЖ представил четвертый вариант формы на этот сезон. Он стал несколько космическим.

Источник: сайт ПСЖ

Дизайнеры, которые разрабатывали целую линейку одежды, вдохновлялись космической тематикой, особенно Млечным путем. А также использовали некоторые технологии, которые применяют в NASA.

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Для создания формы использовали розовый (Hyper Pink) фиолетовый (Psychic Purple) и черный (Black) цвета.

Кроме футбольной формы, в таком же дизайне разработали и футболки и худи для повседневного использования.

Отметим, что на форме логотип Air Jordan, которые являются суббрендом Nike.

Видео представление новой формы ПСЖ