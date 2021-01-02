Французский гранд Пари Сен-Жермен (ПСЖ) объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

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"Я очень счастлив и для меня большая честь стать новым тренером ПСЖ. Спасибо руководителям клуба за оказанное мне доверие. Как вы знаете, этот клуб всегда занимал в моем сердце особое место. У меня остались замечательные воспоминания, особенно об уникальной атмосфере стадиона Парк де Пренс. Сегодня я вернулся в клуб с большим честолюбием и скромностью, а также с большим желанием поработать с одними из самых талантливых игроков мира", – сказал Почеттино.

Статистика ПСЖ в сезоне 2020/2021

Немецкий специалист Тухель в четверг, 24 декабря, был уволен с поста главного тренера ПСЖ.

Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.

С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.