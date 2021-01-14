В среду, 13 января, Марсель в финале Суперкубка Франции сыграл против ПСЖ. Парижане одержали победу и первый трофей под руководством Маурисио Почеттино.

ПСЖ – Марсель 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (п) – Пайе, 89

Матч состоялся под проливным дождем, что значительно усложняло игру для футболистов. Икарди мог открывать счет после подачи с углового. Но мяч после удара головой пролетел рядом со стойкой, пишет 24 канал.

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Позиционная атака ПСЖ завершилась мощным ударом с дальнего расстояния – выше ворот. Марсель тоже не отсиживался в обороне. В конце первого тайма парижанам все-таки удалось открыть счет. Икарди снова оказался в похожей ситуации, но на этот раз его удар головой стал результативным. Сперва голкипер потянул удар, но отбил рядом с собой, мяч тут же подхватил Икарди и уже направил мяч в сетку – 1:0.

На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу ПСЖ. После отдыха Марсель стремительно побежали в атаку. Капитан гостей Товен включил режим Усэйна Болта и пробежал флангом прямо в штрафную соперника. На пути гола стал вратарь Навас, отразивший удар с острого угла на угловой.

Икарди невероятным образом оказался свободен на части поля соперника. Партнер по команде сразу увидел нападающего без опекуна и пробросил мяч на ход форварду. Икарди стремительно ворвался в штрафную соперника, но голкипер ушел в ноги игрока ПСЖ. Арбитр обратился за помощью к ВАР. После просмотра видеоповтора судья назначил пенальти. К отметке подошел Неймар, бразилец хладнокровно развел голкипера и мяч в разные углы – 2:0 комфортный счет для парижан.

Уже через 4 минуты гости сократили счет. Товен прострелил во вратарскую площадку, адресатом этого паса стал Пайе и в одно касание перевел мяч в сетку владений ПСЖ – 2:1.

Этот результативный удар стал последним во встрече. ПСЖ взяло восьмой Суперкубок Франции подряд. Для Маурисио Почеттино этот трофей стал первым у руля парижан. Интересно, что рулевой возглавил клуб лишь 2 января 2021-го года.

ПСЖ – Марсель видеообзор