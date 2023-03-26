Без Цыганкова, но с Яремчуком: стартовые составы Украины и Англии на матч отбора Евро-2024

Главные тренеры команд определились с основой на поединок 2 тура квалификации. Руслан Ротань решил выпустить Сватка и Судакова с первых минут, в то время как Виктор Цыганков начнет игру со скамейки запасных.

Сборная Украины по футболу начинает свой путь по отбору на Евро-2024. В первом матче "сине-желтые" будут противостоять на выезде действующему вицечемпиону Европы сборной Англии.

Следите с нами Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

В преддверии матча Руслан Ротань определился с основой. Место травмированного Георгия Бущана в воротах занял кипер Шахтера Анатолий Трубин. В паре с Николаем Матвиенко в центре обороны выйдет защитник Днепра-1 Александр Сваток.

С первых минут на поле появятся Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. А вот Виктор Цыганков начнет поединок со скамейки запасных, на острие сыграет Роман Яремчук.

: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Зинченко, Малиновский – Яремчук.

Также объявил свой состав и Гарет Саутгейт. С первых минут за сборную Англии сыграют все ее ведущие футболисты, доступные на игру. Зато дисквалифицированного Люка Шоу на левом фланге обороны заменит Бен Чилвелл из Челси.

: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз, Чилуэлл – Райс, Хендерсон – Сака, Беллингем, Мэддисон – Кейн.

Поединок начнется в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Англия – Украина будет доступна на онлайн-сервисе Megogo, а также на "Суспільному".

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Отметим, что Англия является явным фаворитом в матче с Украиной. Коэффициент на победу "трех львов" составляет 1,28, тогда как на нашу команду можно поставить за 12,50. Ничья оценивается в 5,90.

. Украина сыграла с Англией 8 матчей за всю историю, из которых выиграла всего один – в отборе на ЧМ-2010. Еще две игры завершались вничью, а в пяти встречах сильнее были родоначальники футбола.