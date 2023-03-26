Сборная Украины по футболу начинает свой путь по отбору на Евро-2024. В первом матче "сине-желтые" будут противостоять на выезде действующему вицечемпиону Европы сборной Англии.
Следите с нами Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
В преддверии матча Руслан Ротань определился с основой. Место травмированного Георгия Бущана в воротах занял кипер Шахтера Анатолий Трубин. В паре с Николаем Матвиенко в центре обороны выйдет защитник Днепра-1 Александр Сваток.
С первых минут на поле появятся Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. А вот Виктор Цыганков начнет поединок со скамейки запасных, на острие сыграет Роман Яремчук.
Также объявил свой состав и Гарет Саутгейт. С первых минут за сборную Англии сыграют все ее ведущие футболисты, доступные на игру. Зато дисквалифицированного Люка Шоу на левом фланге обороны заменит Бен Чилвелл из Челси.
Поединок начнется в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Англия – Украина будет доступна на онлайн-сервисе Megogo, а также на "Суспільному".
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Отметим, что Англия является явным фаворитом в матче с Украиной. Коэффициент на победу "трех львов" составляет 1,28, тогда как на нашу команду можно поставить за 12,50. Ничья оценивается в 5,90.