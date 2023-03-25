Уже в воскресенье, 26 марта сборная Украины начнет свой путь в квалификации Евро-2020. Первым соперником нашей команды станет действующий вицечемпион Европы сборная Англии, пишет 24 канал.

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Украинские сборники соберутся впервые за полгода. Последний свой матч Украина провела еще в сентябре прошлого года, когда не смогла обыграть Шотландию и провалила задачу выхода в дивизион Лиги наций.

Англия в этом сезоне турнира тоже выступила неудачно. Подопечные Саутгейта набрали всего три балла в играх с Италией, Венгрией и Германией и снизились в лигу В. Поэтому не исключено, что в следующей Лиге наций украинцы и англичане снова встретятся.

Впрочем, старт квалификации Евро-2024 показал, что "три льва" в полном порядке. Англия сумела на выезде одержать победу над чемпионом Европы Италией (2:1), играя при этом в меньшинстве.

Как Англия одолела Италию:

Прогноз букмекеров

Эксперты почти не сомневаются, что Англия выигрывает у Украины. Коэффициент на команду Саутгейта составляет 1,31, тогда как на нашу команду – аж 12,50. Ничья же оценивается в 6,00. Также можно поставить на непроигрыш Украины, оцениваемый в 4,15.

При этом букмекеры ожидают большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент за 1,78, а на ТМ – за 2,27. Кроме того, названы главные фавориты на забитый гол:

Харри Кейн (Англия) 1,75

Фил Фоден (Англия) – 2,70

Букайо Сака (Англия) – 2,90

Джеймс Мэддисон (Англия) – 3,40

Джек Грилиш (Англия) – 3,90

Джуд Беллингем (Англия) – 4,00

Коннор Галлахер (Англия) 4,90

Михаил Мудрик (Украина) – 5,60

Роман Яремчук (Украина) – 5,60

Артем Довбик (Украина) – 6,00

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История встреч

Англия и Украина сыграли 8 очных матчей за всю историю. Преимущество на стороне родоначальников – 5 побед при двух ничьих и одном поражении. В последний раз сборные встретились в четвертьфинале прошлого Евро.

Тогда команда Саутгейта разгромила подопечных Шевченко со счётом 4:0. Дубль тогда оформил Харри Кейн, еще по голу забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Важно знать. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.