26 марта сборная Украины начнет свой путь на чемпионат Европы 2024 года. Наша команда попала в сложную группу с финалистами последнего Евро – Италией и Англией. Именно с командой Саутгейта "сине-желтые" сыграют свой первый отборочный матч.

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Чего достигла сборная Англии

Сборная Англии всегда является одним из фаворитов крупных турниров и высоко котируется. Впрочем, реальных достижений у нее очень мало – победа на домашнем ЧМ-1966 (не без скандала в финале) и второе место на последнем Евро.

Впрочем, именно на карьеру Гарета Саутгейта в сборной приходится ее самый успешный период в истории. При нем Англия дошла до полуфинала ЧМ-2018 (первого за 28 лет), взяла бронзу Лиги наций-2019 и серебро последнего чемпионата Европы.

Кроме того, Англия показала классный футбол на прошлом чемпионате мира, набив 13 мячей. Больше забивали только финалисты Франция и Аргентина. Именно французам англичане уступили в четвертьфинале при равной игре и нереализованном пенальти Кейна в конце поединка.

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Из провалов можно упомянуть бледное выступление в последней Лиге наций. Тогда англичане умудрились взять всего три очка в матчах с Италией и Германией, а в более скромной Венгрии подопечные Саутгейта дважды проиграли, в том числе 0:4 дома.

Поэтому Англия вылетела в дивизион В, где может сыграть как раз с Украиной. Впрочем по настроению команды и дальнейшему ЧМ-2022 было видно, что Саутгейт использовал этот турнир в качестве подготовки к Мундиалю и оценивать его результат всерьез не стоит.

Звездный состав

Несмотря на тренерские способности Саутгейта, не стоит исключать и тот факт, что ему очень повезло с кадровым потенциалом. В настоящее время Англия не только самая дорогая сборная мира по версии Transfermarkt, но и единственная национальная команда, которая стоит более 1 миллиарда евро (1,1 млрд).

Для сравнения Украина идет в этом списке 19-й и общая стоимость игроков "сине-желтых" в четыре раза ниже – 257 миллионов евро. То есть номинально подопечные Ротаня будут иметь дело с сильнейшей сборной мира.

При этом следует отметить и стабильность состава. Почти все действующие игроки в основы сборной Англии ездили с ней и на Евро-2020, и на ЧМ-2022. Ротацию тренерский штаб применяет очень редко.

Стоит знать. Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. При его руководстве команда сыграла 82 поединка, выиграв 50 из них. Еще 18 игр завершились вничью, а 14 – победами оппонентов.

Лидеры сборной Англии

Главным козырем Саутгейта есть нападение команды. О таком подборе игроков атаки может мечтать едва ли не каждый тренер мира. На флангах разрывают звезда Арсенала Сака и дуэт из Мансити Фоден и Грилиш.

При этом это в сборную еще не попали Решфорд, Маунт и Стерлинг из-за травм. На острие нападения застолбил за собой место Харри Кейн, недавно ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной – 54 гола. Взамен ему является Айвен Тоуни.



Харри Кейн / Getty Images

На этом фоне может показаться, что защита в Англии не так сильна. Но это только на фоне нападения, ведь и здесь большинство сборных позавидуют Саутгейту. У Гарета есть сыгранный центр обороны Магуайр-Стоунз, к которым в случае изменения схемы подключается Уокер.

На флангах тоже высока конкуренция, если даже здоровый Александер-Арнольд не получает вызов в сборную. Справа могут выйти тот же Уокер, а также Триппьер или Рис Джеймс. На противоположной бровке основным является Люк Шоу, готовый менять Бен Чилвелл.

Дискуссионной остается позиция кипера. Несмотря на кризисное положение Эвертона, Саутгейт продолжает видеть основным вратарем Джордана Пикфорда. При этом на скамейке запасных сидят лидер АПЛ с Арсеналом Аарон Рамсдейл и лучший в АПЛ по клиншитам Ник Поуп (Ньюкасл).

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Правда, здесь стоит отдать должное стойкости как тренера, так и самого вратаря. Пикфорд не дает повода сомневаться в своем выборе и надежно играет в воротах сборной. Что же касается центра поля, то и здесь у Гарета уже есть наигранное трио Райс – Филлипс – Беллингем.

Первые двое ориентированы больше на оборону, тогда как единственный легионер в составе сборной Беллингем связывает оборону с атакой. В последние годы роль Джуда в состоянии "трех львов" растет с космической скоростью.

Из этого трио возникают вопросы разве что к Филлипсу, являющемуся запасным игроком Манчестер Сити. Впрочем, здесь Гарет не такой радикальный, как с позицией вратаря. Джордан Хендерсон или Коннор Галлахер нередко меняют Келвина.

Проблема в Саутгейте?

Казалось бы, в чем может заключаться проблема Англии при таком едва ли не идеальном составе? Многие болельщики "трех львов" укажут при этом вопросе именно на тренера.



Гарет Саутгейт / instagram.com/england

При таком подборе исполнителей в атаке на ЧМ-2018 и Евро-2020 тренер использовал оборонную тактику и играл часто осторожнее. Ситуация исправилась в прошлом Мундиале, но болельщики желают трофеев.

Гарет хоть и был самым близким к ним со времен Альфа Рэмзи, но все же в решающих и лобовых играх уступал. Поэтому под давлением Англия может ошибаться, хотя в отборочных матчах это случается крайне редко.

Чем может ответить Украина

Таким образом, Украине стоит надеяться на удивление и стечение обстоятельств в этом матче. Наша команда не собиралась уже полгода, а также имеет некоторые кадровые проблемы вроде травм Бущана и Ярмоленко, плохой формы Яремчука и Довбика и кадровый дефицит в центре и справа в защите.

Из наших преимуществ следует выделить быстрое развитие в карьерах полузащитников. Мудрик и Цыганков совершили важные трансферы зимой и как минимум последний сейчас зажигает. Малиновский по-новому расцвел в Марселе, а Зинченко на всей скорости уносится к чемпионству с Арсеналом.



Александр Зинченко / Getty Images

У англичан есть некоторые проблемы. Следует выделить дисквалификацию Шоу и травмы Решфорда с Маунтом. Впрочем, глубокий ростер позволяет Саутгейту без проблем заменить этих исполнителей. Чилвелл, Сака и Грилиш точно не уступают им по классу.

Есть вероятность, что Ротань выберет схему с пятью защитниками и сделает ставку на скорые контратаки. Впрочем, без удачной организации игры в защите о положительном результате речи идти не может. А потому к сборной Украины есть вопросы.

Важно знать. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.