К сожалению, из-за повреждения сборной в матче против Англии уже точно не поможет Илья Забарный. Бывший центральный защитник Динамо, а ныне английский Борнмут продолжает восстанавливаться от повреждения. Руслан Ротань рассказал, что разговаривал с врачами "вишен" и пришли к выводу, что Забарный не сможет сыграть в первом поединке отбора на Евро-2024.

Следует узнать Ротань подтвердил информацию о товарищеском матче сборной Украины перед игрой с Англией

Участие капитана "сине-желтых" под вопросом

Также вне общей группы тренируется капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко, который также не в полной боевой готовности прибыл в расположение сборной.

Ротань надеется, что Ярмоленко успеет восстановиться от повреждения и помочь в игре с англичанами.

Есть небольшая простуда у Сидорчука и Цыганкова. Думаю, что один день – и все будет хорошо. Пока это такие у нас сегодня проблемы,

– добавил тренер сборной Украины.

Наставник главной команды страны прокомментировал ситуацию с Ефимом Коноплей, который отказался от матчей за сборную, но сыграл за Шахтер в 18-м туре УПЛ против Движения. Раньше сам правый защитник объяснил свое решение отказаться от вызова в команду.

"Что касается Конопли, то он после матча с Фейноордом позвонил по телефону и сказал, что у него есть проблема, что не может работать на все 100%. Мы с ним пообщались, я дал ему время посоветоваться с врачами и принять решение. Сказал, что приму будь -какое его решение. Он перезвонил и сказал, что хочет во время паузы восстановиться до матчей за «Шахтер». Поэтому никаких проблем мы дозвали Мирошниченко", – ответил Ротань.

Уже 23 марта подопечные Ротаня сыграют контрольный спарринг против английского Брентфорда, на базе которого украинцы готовятся к игре против Англии. По информации Трибуны, поединок начнется в 19:00 (по Киеву), но будет за закрытой дверью, без разрешения для СМИ и болельщиков.

Товарищескую игру смогут посетить только официальные лица обеих сторон. Никто не раскрывает места локации товарищеского матча.

К слову. Уже 26 марта сборная Украины стартует в отборе Евро-2024 против Англии. Поединок состоится на заполненном "Уэмбли" в 19:00 (по Киеву). В Украине встреча можно будет просмотреть двумя способами –на медиасервисе MEGOGO и на местных телеканалах Общественного Вещания.