На жаль, через пошкодження збірній у матчі проти Англії вже точно не допоможе Ілля Забарний. Колишній центральний захисник Динамо, а нині англійського Борнмута продовжує відновлюватись від пошкодження. Руслан Ротань розповів, що мав розмову з лікарями "вишень" та дійшли висновку, що Забарний не зможе зіграти у першому поєдинку відбору на Євро-2024.

Варто дізнатись Ротань підтвердив інформацію про товариський матч збірної України перед грою з Англією

Участь капітана "синьо-жовтих" під питанням

Також поза межами загальної групи тренується капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, який також не повній бойовій готовності прибув у розташування збірної.

Ротань сподівається, що Ярмоленко встигне відновитись від пошкодження та допомогти у грі з англійцями.

Є невелика простуда у Сидорчука та Циганкова. Думаю, що один день – і все буде добре. Наразі це такі у нас сьогодні проблеми,

– додав тренер збірної України.

Наставник головної команди країни прокоментував ситуацію з Юхимом Коноплею, який відмовився від матчів за збірну, але зіграв за Шахтар у 18-му турі УПЛ проти Руха. Раніше сам правий захисник пояснив своє рішення відмовитись від виклику у національну команду.

"Щодо Коноплі, то він після матчу з Феєноордом зателефонував та сказав, що у нього є проблема, що не може працювати на усі 100%. Ми з ним поспілкувалися, я дав йому час порадитися з лікарями та прийняти рішення. Сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він передзвонив і сказав, що хоче під час паузи відновитися до матчів за «Шахтар». Тому ніяких проблем, ми довикликали Мірошниченка", – відповів Ротань.

Вже 23-го березня підопічні Ротаня зіграють контрольний спаринг проти англійського Брентфорда, на базі якого українці готуються до гри проти Англії. За інформацією Трибуни, поєдинок розпочнеться о 19:00 (за Києвом), але буде за зачиненими дверима, без допусту для ЗМІ та уболівальників.

Товариську гру зможуть відвідати лише офіційні особи обох сторін. Ніхто не розкриває місця локації товариського матчу.

До слова. Вже 26 березня збірна України стартує у відборі на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок відбудеться на заповненому "Вемблі" о 19:00 (за Києвом). В Україні зустріч можна буде переглянути двома способами –на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.