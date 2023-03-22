Сборная Украины по футболу собралась в Лондоне, где готовится к матчу с Англией, который состоится в воскресенье, 26 марта. Перед этим команда проведет товарищеский матч, где соперником станет футбольный клуб Брентфорд.

Достойно внимания Начинаем с Англии, заканчиваем с Италией: календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2024 составили так, что у "сине-желтых" есть "окно" во время первого тура 23 марта. Это время команда могла использовать как для лучшей подготовки к следующему матчу, так и для проведения спарринга.

Сборная Украины решила провести товарищеский матч. Соперником был выбран футбольный клуб Брентфорд, на базе которого и тренируется сборная Украины во время пребывания в Лондоне.

До этого информацию о матче с Брентфордом давали разные СМИ. Хотя не было достоверно известно, состоится ли такой матч, когда и где именно. Теперь же Руслан Ротань на пресс-конференции официально подтвердил, что 23 марта сборная Украины таки сыграет против Брентфорда. Но больше деталей так и не поведал. Поэтому и дальше остается неизвестным ни время начала матча, ни его место проведения, а также то, будет ли доступна трансляция. На официальном сайте Украинской ассоциации футбола тоже пока никакой информации об этом матче.