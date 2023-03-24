25-річний футболіст центра поля взяв участь у контрольному спарингу проти Брентфорда. Олександр Ріхальонок з'явився на полі у другому таймі, коли Україна вела у рахунку 1:0 завдяки голу Олександра Сватка. Відзначимо, що підопічні Ротаня перемогли резервістів "бджіл" 2:0.

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Піхальонок: Це старт кваліфікації, завжди є трохи хвилювання до матчу

Лідер дніпровського клубу не став розкривати усіх таємниць збірної перед грою проти Англії.

Не відкриваючи таємниць, награвали щось? Так, домовились трохи біля воріт, розібрали деякі моменти, будемо готуватись до матчу. Це старт кваліфікації, завжди є трохи хвилювання до матчу. Але у тих, хто вийде з перших хвилин, після стартового свистка все мине,

– сказав Піхальонок.

Півзахисник Дніпра-1 трішки розповів про роботу під керівництвом Руслана Ротаня.

Стиль Ротаня? Подобається. Все, так би мовити, сучасно, сучасний футбол. Думаю, хлопці задоволені. Тепер все, над чим ми працювали, треба перенести на поле,

– розповів футболіст дніпрян.

Нагадаємо, що Піхальонок вже має досвід виступів за національну команду. Олександра провів за "синьо-жовтих" вже 5 офіційних матчів, у яких поки що ще не відзначався результативними діями.

До слова. Матч Англія – Україна у відборі на Євро-2024 відбудеться 26 березня на лондонському "Вемблі". Стартовий свисток нідерландського арбітра пролунає о 19:00 за київським часом. Команда Гарета Саутгейта підходить до поєдинку після перемоги над Італією 1:2.