Резервный состав "пчел" не создал много проблем "сине-желтым". Команда Руслана Ротаня забила по голу в каждом из таймов и оформила победу со счётом 2:0. Результативные удары в составе сборной Украины в активе Александра Сватко и Георгия Судакова.

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"Капитану без повязки в Арсенале" дали отдых

В заявку "сине-желтых" не попали сразу четыре футболиста. Если отсутствие Андрея Ярмоленко вполне понятно, Александра Зинченко несколько удивила.

Капитан нашей сборной восстанавливается от травмы. Ярмоленко сам не знает до конца, сможет сыграть против Англии. Из-за этой проблемы расположение национальной команды уже покинул основной защитник Илья Забарный, до сих пор не дебютировавший за Борнмут.

Зато Зинченко и голкиперу Шахтера Анатолию Трубину дали время на отдых. Из-за простуды контрольный спарринг против Брентфорда пропустил капитан Динамо Сергей Сидорчук. Ранее Руслан Ротань рассказывал, что проблемы с простудой и Виктор Цыганков. Но футболист Жироны попал в заявку "сине-желтых" на игру и появился на поле во втором тайме.

Интересно, что во второй части игры на поле вышел и Евгений Коноплянка, после продолжительного перерыва вновь получивший вызов в сборную. Два последних имели свои моменты у ворот Брентфорда, но не забили.

Отметим, что после перерыва Ротань сменил почти весь состав, неизменным остался только Виталий Буяльский.

В компании легенды футбол

Впоследствии появилось фото, как Зинченко следил за матчем с трибун в компании бывшего наставника сборной Андрея Шевченко, тоже приехавшего на игру. Александр проводит очень насыщенный сезон в составе Арсенала. Саша превратился в настоящего лидера "канониров", а лондонские фанаты уже называют украинца "капитаном без повязки".

В сезоне-2022/2023 Зинченко уже отыграл за лидера АПЛ 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Обратите внимание! Матч Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 на "Уэмбли". Поединок рассудит нидерландская бригада судей. Наш соперник уже провел стартовую встречу по отбору на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта разобралась с Италией 1:2.