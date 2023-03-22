Украина стартует в отборе на Евро-2024 матчем против Англии: все, что следует знать об этой игре

Уже в воскресенье, 26 марта 2023 года, сборная Украины проведет первый матч в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Первым соперником украинцев будет сборная Англии. Все, что следует знать о матче Англия – Украина, читайте на сайте 24 Канала.

Очередной поход на чемпионат Европы

Сборная Украины по футболу сыграет в очередном отборе чемпионата Европы. В этот раз он состоится в Германии в 2024 году.

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До этого Украина шесть раз играла в отборе на чемпионат Европы. Первые четыре раза оказались неудачными. А вот два отбора удалось преодолеть – на Евро-2016 и Евро-2020. Еще один отбор наша команда пропускала, ведь была хозяйкой чемпионата Европы – в 2012 году вместе с Польшей. Так что получила прямую путевку на турнир.

Сложный жребий

В отборе наша команда попала в группу C, где ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Две первые сборные – это финалисты Евро-2020 (победителями стали итальянцы, которые в Лондоне на "Уэмбли" в серии пенальти и обыграли англичан). И именно на "Уэмбли" сборная Украины и сыграет первый матч.

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Поскольку в группе всего пять команд, то каждая сборная сыграет по восемь матчей. Хотя для этого предусмотрено десять так называемых "окон" – дат, когда можно провести игры. Первое такое "окно" – 23 марта. Но в этот день Украина не сыграет, ведь другие соперники по группе проведут матчи между собой – Италия будет принимать Англию, а Северная Македония сыграет против Мальты.

Следовательно, первый матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины сыграет 26 марта, когда в Лондоне и встретится со сборной Англии, для которой это уже будет второй матч квалификации.

Неуступчивые англичане

Матч Англия – Украина в воскресенье, 26 марта, начнется в 19.00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина.

Сборная Украины восемь раз играла против Англии. Первые два матча были товарищескими. После этого мы дважды попадали в одну группу в отборе на чемпионат мира. Еще дважды пересекались именно на чемпионате Европы.

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Пока украинцам удалось одержать лишь одну победу – 10 октября 2009 года в Днепре, когда англичане в начале матча остались в меньшинстве, Шевченко не забил пенальти, а невероятным голом отличился Назаренко.

Трижды украинцы сыграли и на "Уэмбли". Первый матч прошел 31 мая 2000 года. Это была товарищеская игра, закончившаяся со счетом 2:0 в пользу гостей. 1 апреля 2009 года команды уже сыграли в отборе на ЧМ-2010. И тогда англичане победили 2:1. Победный гол был забит на 85-й минуте.

11 сентября 2012 года года украинцы были близки к тому, чтобы нанести поражение сопернику на их поле. Но англичанам удалось избежать его благодаря пенальти, который на 87-й минуте забил Джеррард. Украинцев вперед в этом матче вывел Коноплянка, который и сейчас получил вызов в сборную Украины.

Последний матч между этими командами состоялся 3 июля 2021 года в четвертьфинале Евро-2020. И в этом матче украинцы потерпели разгромное поражение 0:4.

"Неизвестная" Украина

Для сборной Украины матч против Англии станет первым официальным с 27 сентября 2022 года. Тогда команда сыграла последний матч в группе Лиги наций, где не смогла победить Шотландию. Именно этот результат не дал нам возможность подняться на первое место в группе. Тогда бы мы вышли в элитный дивизион Лиги наций, а во время жеребьевки отбора Евро-2024 были бы во второй корзине, а не в третьей. Ведь именно из второй корзины нам в соперники и выпала сборная Англии.

С этого времени сборная Украины успела прекратить контракт с тренером Александром Петраковым. Но не до конца разрешить ситуацию с новым наставником. В УАФ очень хотели, чтобы сборную возглавил Сергей Ребров, но у него еще действующий контракт с клубом Аль-Айн. Поэтому и решили, что на матч против Англии команду будет готовить Руслан Ротань, для которого это будет третья тренерская должность одновременно. Ведь он также возглавляет и молодежную сборную Украины (которая 24 и 27 марта проведет матчи против Дании и Италии), а также футбольный клуб Александрия.

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Так что ожидать от сборной Украины в этом матче – неизвестно. Неизвестно, какую схему выберет тренерский штаб – 4-3-3, 5-2-3 или 4-1-4-1? А ведь времени на построение новой игровой схемы не так и много. Да и Ротань – только временно в сборной Украины, пока ее не возглавит Ребров, потому и кардинальных перемен он вряд ли будет делать.

А кто выйдет в основе? Лунин или Трубин в воротах? Мудрик или Коноплянка на левом фланге нападения? Цыганков или Ярмоленко справа? Форвардом будет Яремчук или Довбик? А кто заменит Забарного в центре защиты в паре с Матвиенко? И таких вопросов немало.

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В то же время Англия сумела пробиться на ЧМ-2022, где сыграла пять матчей в ноябре и декабре. Тренером сборной и дальше является Гарет Саутгейт. Вызвал он тех игроков, которые играли и в прошлом году на ЧМ-2022 (за исключением травмированных). Так что ожидать значительных изменений от него не стоит. Тем более что команда 23 марта проведет матч против Италии, и уже там можно будет увидеть, какая является сборная Англии по состоянию на сейчас.

Будет сложно: и в матче с англичанами, и в отборе

Матч против Англии в Лондоне для временного тренерского штаба – не слишком добавляет оптимизма. С одной стороны на Ротаня не давить результат матча, ведь место главного тренера ему сейчас не достанется. Так что он может попытаться сыграть в "свою игру". Победа (или хотя бы качественная игра) в этом матче даже прибавит ему "баллы" для дальнейшей тренерской карьеры.

Вместе с тем отсутствие этого дополнительного давления за результат может сыграть и злую шутку против Ротаня, когда он "недоработает".

Да и соперник – достаточно мощная команда, которая будет играть дома при переполненных трибунах. В сборной Англии немало топовых исполнителей на каждую позицию, играющих в сильнейшей лиге мира. Также есть сыгранность коллектива. Это не значит, что сборную Англии нужно бояться. Но реально оценивать положение дел перед игрой стоит.

Сборная Украины оказалась в достаточно сложном положении. В соперниках в отборе – две топовые сборные. А на Евро-2024 путевки получат только две лучшие команды из каждой группы. Хотя есть еще незначительный шанс пробиться по дополнительным квотам через Лигу наций, но вероятность удачного для нас расписания там довольно скудна.

Кроме того, из-за войны команда не может проводить домашние матчи в Украине. Ведь одно дело сыграть против сборной Англии в условной Варшаве, а совсем другое – на переполненном "Олимпийском" в Киеве. Все-таки "дома и родные стены помогают".

Следовательно, каждый матч – это будет борьба. А времени на "раскачку" не будет – в соперниках главный конкурент в борьбе за путевку на Евро-2024. А как ни Англия, так еще и Италия остается. Но это будет позже.