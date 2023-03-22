Сборная Украины приняла участие в шести отборочных кампаниях в самый престижный европейский турнир. "Сине-желтым" только дважды удалось пробиться на Евро через квалификационный раунд, пишет 24 канал.

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На выезде без поражений

Сборная Украины впервые пыталась пробиться на континентальный турнир 1996 года, который проходил в Великобритании. "Сине-желтые" стартовали в отборе матчем против сборной Литвы. Поединок прошел в Киеве, а победителями из матча вышли гости – 0:2. По итогам сыгранной группы украинцы заняли четвертое место и не квалифицировались на турнир, выпустив вперед Италию и Хорватию. Победителем Евро стала сборная Германии.

Следующим шансом для сборной Украины стало Евро-2000, проходившее в Бельгии и Нидерландах (впервые соревнования принимали две страны). "Сине-желтые" стартовали в отборе наиболее принципиальным матчем, который только можно было представить, именно против российской команды. Тогда украинцы одолели своего оппонента в Киеве со счетом 3:2, а впоследствии заняли второе место в группе (Франция взяла первое место, которая впоследствии выиграла Евро). Эта позиция подарила Украине сыграть в плей-офф раунде, где они уступили Словению.

На отбор в Евро-2004, которое проходило в Португалии, украинцы впервые стартовали с выездного матча. Тогда "сине-желтые" отправились в Ереван, где расписали мировую сборную Армении 2:2. Украинцы в группе заняли третье место, выпустив вперед Грецию и Испанию. Интересно, что в отборочной группе Украины снова находился будущий победитель Евро, а именно сенсационная сборная Греции.

На континентальный турнир 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии, сборная Украины стартовала с боевой победы над сборной Грузии. "Сине-желтые" одолели соперника в столице Украины со счетом 3:2 (так же как и Россию в отборе к Евро-2000). Однако такой старт не помог украинцам и они заняли 4 место в квалификации, позволив на турнире сыграть Италии и Франции. А вот победителями Евро в этом году стала сборная Испании.

2012 год стал точкой отсчета для украинцев, поскольку с тех пор "сине-желтые" не пропустили ни одного континентального турнира. В том году сборная Украины не проходила квалификацию, поскольку была хозяйкой турнира. "Сине-желтые" завершили свои выступления на Евро на групповом этапе, а победителем соревнований снова стала сборная Испании.

На проходившем во Франции Евро-2016 украинцы стартовали с поражения в привычном уже Киеве. Тогда "сине-желтые" минимально уступили сборной Словакии (0:1). Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, но это позволило принять участие в рануде плей-офф (из-за изменения формата и увеличения количества команд), где украинцы одолели Словению и впервые через отборочный этап прошли на континентальный турнир. Тогда "сине-желтые" снова не вышли из группы, а победителями Евро стала сборная Португалии.

В отборе к последнему проведенному Евро-2020, состоявшемуся по всей Европе, украинцы только второй раз стартовали с выездного поединка. "Сине-желтые" гостили в Лиссабоне, где сыграли в безголевую ничью 0:0 со сборной Португалии. Тогда украинцы заняли первое место в группе и без проблем вышли на Евро, где им удалось достичь исторического четвертьфинала турнира. Победителем турнира стала сборная Италии.