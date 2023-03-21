Исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня ждет сложный дебютный поединок против сборной Англии в рамках отбора к Евро. 24 канал решил вспомнить первые поединки всех глав "сине-желтых" в истории.
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Не простой старт
В общей сложности сборную Украины возглавляли 18 разных специалистов, 7 из них принимали роль исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (только один перерос из временной должности в длительную). Все тренеры, принимавшие главную команду страны под свое крыло, были исключительно украинцами. Четыре раза коучи стартовали с "сине-желтыми" с поражения, четыре раза тренерам удалось торжествовать со сборной Украины, а также специалисты расписали мировую 9 раз в своих поединках.
- Первый тренер сборной Украины Виктор Прокопенко в дебютном матче не только для себя, но и для "сине-желтых" в 1992-м году уступил в Ужгороде сборной Венгрии со счетом 1:3.
- Дуэт исполняющих обязанностей Николай Павлов и Леонид Ткаченко в 1992 году не определили сильнейшего в Минске в матче против сборной Беларуси – 1:1.
- Уже главный тренер национальной команды Олег Базилевич в 1992 году дебютировал по ничьей в Одессе в матче с Израилем - 1:1.
- Снова Николай Павлов в роли исполняющего обязанности, однако на этот раз во временном дуэте с Владимиром Мунтяном. Тогда наша сборная в 1994 году уступила Южной Корее со счетом 0:1.
- Следующим временным коучем стал Йожеф Сабо (его первый приход), который не смог в Киеве в 1994 году обыграть сборную Словении – 0:0.
- Анатолий Коньков выдал худший старт в истории сборной, поскольку специалист в 1995 году в Загребе уступил сборной Хорватии со счетом 0:4.
- Первый, кто смог с победы дебютировать во главе сборной Украины, стал Валерий Лобановский, который в своем первом матче одолел сборную Болгарии - 1:0. Кстати, тогда Лобановский совмещал работу тренера клуба и сборной.
- Владимир Буряк же в своем дебютном поединке уступил в 2002-м хозяйке чемпионата мира сборной Японии со счетом 0:1.
- Самоуверенный Олег Блохин (первый приход) стартовал не с таким результатом, каким он себе представлял. Напыщенный тренер в 2003-м сыграл в ничью со сборной Македонии - 0:0.
- Алексей Михайличенко свой дебютный поединок во главе сборной провел в компромиссном стиле, поскольку в 2008 расписал мировую со сборной Кипра - 1:1.
- Мирон Маркевич – единственный тренер, не проигравший ни одного матча в роли тренера сборной Украины. Свой первый матч тренер победой провел против сборной Литвы (4:0) в 2010 году.
- Исполняющий обязанности Юрий Калитвинцев в своем первом матче не определил сильнейшего со сборной Польши (1:1) в 2010-м.
- Андрей Баль, также бывший временным тренером, дебютировал по ничьем, однако равноценному поражению, поскольку тогда Украина расписала мировую с Молдовой (0:0) в 2012-м.
- А вот другому исполняющему обязанности главного тренера Александру Заварову удалось одержать победу в дебютном поединке, в матче против сборной Болгарии – 1:0, в 2012-м.
- Михаил Фоменко – пока последний тренер, дебютировавший с победы в сборной. Специалисту удалось одолеть сборную Норвегии в 2013-м.
- Легендарный футболист Андрей Шевченко, как и большинство тренеров, стартовал с ничьей. Обладатель Золотого мяча расписал мировую с Исландией (1:1) в 2016-м.
- Последний дебют, который могли увидеть украинцы – это стартовый поединок исполняющего обязанности Александра Петракова, впоследствии ставшего главным тренером сборной. Коуч сыграл в ничью со сборной Франции (1:1) в 2021 году