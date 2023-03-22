В разгаре подготовки к матчу с Англией: онлайн-трансляция пресс-конференции Руслана Ротаня

Сборная Украины по футболу прибыла в Лондон, где 26 марта стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. 22 марта тренер "сине-желтых" Руслан Ротань пообщается с прессой.

22 марта футболисты национальной команды начали с утренней тренировки на базе английского Брентфорда. Первые 15 минут тренировочного процесса "сине-желтые" были открыты для представителей СМИ.

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Официальная пресс-конференция в Лондоне

После чего в 14:30 (по киевскому времени) исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань ответит на вопросы журналистов. За пресс-конференцией наставника можно будет наблюдать не выходя из сайта 24 Канала.

Перед матчем против Англии главную команду страны ждет товарищеский поединок против Брентфорда, который радостно предоставил свою тренировочную базу украинской сборной. Журналист Владимир Зверев открыл занавес предстоящей встречи. Однако пока неизвестно, где проведут матч. Стороны выбирают между базой и стадионом.

Прессконференция Руслана Ротаня

Напомним, что матчи отбора Евро-2024 можно просмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также украинцы смогут просмотреть поединки сборной Украины на местных телеканалах Общественного Вещания.

Отметим, что Ротань является временным аэродромом для сборной Украины. Ожидается, что легенда Днепра выведет команду на матч против Англии. После чего национальную команду возглавит Сергей Ребров, у которого контракт с Аль-Айном до конца сезона-2022/2023.