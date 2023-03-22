22 марта футболисты национальной команды начали с утренней тренировки на базе английского Брентфорда. Первые 15 минут тренировочного процесса "сине-желтые" были открыты для представителей СМИ.

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Официальная пресс-конференция в Лондоне

После чего в 14:30 (по киевскому времени) исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань ответит на вопросы журналистов. За пресс-конференцией наставника можно будет наблюдать не выходя из сайта 24 Канала.

Перед матчем против Англии главную команду страны ждет товарищеский поединок против Брентфорда, который радостно предоставил свою тренировочную базу украинской сборной. Журналист Владимир Зверев открыл занавес предстоящей встречи. Однако пока неизвестно, где проведут матч. Стороны выбирают между базой и стадионом.

Прессконференция Руслана Ротаня