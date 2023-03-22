22 березня футболісти національної команди розпочали із ранкового тренування на базі англійського Брентфорда. Перші 15 хвилин тренувального процесу "синьо-жовтих" були відкрити для представників ЗМІ.

До теми Стадіон чи база: журналіст пролив світло на дату та час матчу збірної України проти Брентфорда

Офіційна пресконференція у Лондоні

Після чого о 14:30 (за київським часом) виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань відповість на запитання журналістів. За пресконференцією наставника можна буде спостерігати не виходячи із сайту 24 Каналу.

Перед матчем проти Англії на головну команду країни чекає товариський поєдинок проти Брентфорда, який радо надав свою тренувальну базу українській збірній. Журналіст Володимир Звєров привідкрив завісу майбутньої зустрічі. Однак наразі невідомо, де проведуть матч. Сторони обирають між базою та стадіоном.

Пресконференція Руслана Ротаня