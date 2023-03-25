Главный тренер "трех львов" поделился ожиданиями перед поединком против команды Руслана Ротаня. Гарет Саутгейт выразил свои соболезнования украинской сборной. Однако наставник заявил, что настраивает своих подопечных только на победу перед родными болельщиками на "Уэмбли".

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Саутгейт: Мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть игру

Мы видели их в самом начале войны, когда они отправились в Шотландию на плей-офф в ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы тому, чтобы доставлять удовольствие своим болельщикам. Конечно, мы очень сочувствуем тому, что происходит, но завтра футбольный матч, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть игру,

– сказал Саутгейт.

Наставник английской сборной не хочет смотреть в прошлое, а сосредоточен на будущей игре против Украины. Саутгейт хочет, чтобы его команда на старте отбора на Евро-2024 показала максимальный результат – 6 очков в двух матчах.

К слову. В первом туре Англия обыграла Италию на выезде со счётом 1:2. Голы в составе "трех львов" забивали Гарри Кейн с пенальти и Деклан Райс.

"Мы тренировались с этой группой всю неделю, поэтому довызвать кого-то было бы сложно, потому что мы понятия не имеем, где они могут быть и какова их тренировочная нагрузка за последние несколько дней. Мы думаем, что у нас достаточно сил, чтобы победить в завтрашней игре", – добавил Саутгейт.

Раньше наставник Англии заметил, что у Украины будет одно преимущество над его командой – дополнительное время на отдых. Ведь наша сборная пропускала первый тур квалификации.

Отметим, что команда "трех львов" подходит к поединку против Украины с несколькими потерями. Саутгейт не сможет использовать в игре следующих футболистов : Люка Шоу, Мейсона Майнта, Маркуса Рашфорда, Риса Джеймса и Ника Поупа.

Обратите внимание! Матч Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 (по Киеву) на "Уэмбли".