Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс покинул расположение команды. Все из-за старой травмы, которая помешала англичанину сыграть на чемпионате мира-2022.

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Рис Джеймс не поможет команде "трех львов" в матче против сборной Украины, поскольку его побеспокоило старое ненастье. Рис Джеймс повторно повредил колено, которое травмировало еще в октябре, что и помешало ему сыграть на Мундиале в Катаре. Джеймс сыграл поединок против сборной Италии (1:2), выйдя на замену на 85-й минуте встречи. Однако накануне матча с Украиной он покинул расположение сборной Англии.

Кстати говоря, Михаил Мудрик в одном из интервью признался, что он хотел бы попробовать свои силы на фоне именно правого лондонского защитника Челси Риса Джеймса.

"Туманному Альбиону" в матче с "сине-желтыми" также не смогут помочь травмированные Маркус Решфорд, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг и дисквалифицированный Люк Шоу. За украинцев не смогу сыграть Илья Забарный и под вопросом Андрей Ярмоленко.

Напомним, что матч между Англией и Украиной состоится 26-го марта в 19:00 на переполненном "Уэмбли", на котором украинские фанаты готовят перфоманс. Сборная трех львов свой первый матч квалификации к Евро-2024 уже успешно провела, одолев сборную Италии (1:2). В параллельном матче группы Северная Македония оказалась сильнее Мальты (2:1).