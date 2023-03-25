Головний тренер "трьох левів" поділився очікуваннями перед поєдинком проти команди Руслана Ротаня. Гарет Саутгейт висловив свої співчуття українській збірній. Однак наставник заявив, що налаштовує своїх підопічних лише на перемогу перед рідними уболівальниками на "Вемблі".

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Саутгейт: Ми повністю зосереджені на тому, щоби виграти гру

Ми бачили їх на самому початку війни, коли вони вирушили до Шотландії на плей-оф до ЧС-2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб приносити задоволення своїм вболівальникам. Звичайно, ми дуже співчуваємо тому, що відбувається, але завтра футбольний матч, і ми повністю зосереджені на тому, щоби виграти гру,

– сказав Саутгейт.

Наставник англійської збірної не хоче дивитись у минуле, а повністю зосереджений на майбутній грі проти України. Саутгейт хоче аби його команда на старті відборі на Євро-2024 показала максимальний результат – 6 очок у двох матчах.

До слова. У першому турі Англія обіграла Італію на виїзді з рахунком 1:2. Голи у складі "трьох левів" забивали Гаррі Кейн із пенальті та Деклан Райс.

"Ми тренувалися з цією групою весь тиждень, тому довикликати когось було б досить складно, тому що ми поняття не маємо, де вони можуть бути і яке їхнє тренувальне навантаження за останні кілька днів. Ми думаємо, що у нас достатньо сил, щоб перемогти у завтрашній грі", – додав Саутгейт.

Раніше наставник Англії зауважив, що Україна буде мати одну перевагу над його командою – додатковий час на відпочинок. Адже наша збірна пропускала перший тур кваліфікації.

Відзначимо, що команда "трьох левів" підходить до поєдинку проти України із декількома втратами. Саутгейт не зможе використати у грі наступних футболістів: Люка Шоу, Мейсона Майнта, Маркуса Рашфорда, Ріса Джеймса та Ніка Поупа.

Зверніть увагу! Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 (за Києвом) на "Вемблі".