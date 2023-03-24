Деклан Райс уже на 13-й минуте открыл счет в матче. В конце первого тайма Гарри Кейн реализовал пенальти и удвоил преимущество команды Гарета Саутгейта. Нападающий Тоттенхэма стал лучшим бомбардиром в истории "трех львов".

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Саутгейт: Теперь нам нужно подумать о следующей игре с Украиной

Итальянцы ответили только одним голом Матео Ретеги. Английская сборная начала квалификацию на чемпионат Европы-2024 с победы 1:2.

После поединка главный тренер англичан Саутгейт поделился впечатлением победы над "скуадро адзуррой" и ожидания перед игрой с Украиной. Наставник "трех львов" назвал одну победу украинского соперника над его командой.

Саутгейт надеется, что "12-й" игрок поведет его ребят вперед.

После того, как мы остались вдесятером, нам удалось сохранить единство. Мы боролись, страдали, а затем одержали историческую победу. Теперь нам нужно подумать о следующей игре с Украиной. Это будет сложная игра, потому что они приедут более отдыхающими: они не играли сегодня вечером. Нам понадобится поддержка наших болельщиков на "Уэмбли",

– сказал Саутгейт.

Украинцы восполнили паузу контрольным матчем против резервистов английского Брентфорда. Поединок носил закрытый характер, где Руслан Ротань должен был получить дополнительную информацию о состоянии команды в целом. Поэтому встреча была недоступна для болельщиков СМИ, а только для официальных лиц обеих сторон, хотя видеообзор матча таки появился.

Отметим, что подопечные Руслана Петровича победили "пчел" 2:0 благодаря голам Александра Сватко и Георгия Судакова.

Обратите внимание! Матч Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 на "Уэмбли". Сине-желтая сборная попытается одержать свою вторую победу над "тремя львами". В истории противостояний зафиксирована одна мировая и 5 побед англичан.